Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Âdem Y, otomobilini park etmek için geri manevra yaptı. Bu esnada aracın yanına 3 yaşındaki oğlu Ömer E. Y. geldi. Şahıs, fark etmediği oğluna çarptı. Aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı. Otomobilden inen baba, evladını yerde kanlar içinde görünce hemen Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak Ömer E. Y, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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