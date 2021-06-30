Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele hız kesemeden devam ediyor. Son olarak 14 adrese düzenlenen baskında 22 şüpheli gözaltına alındı. Açıklama Samsun Valiliğinden yapıldı, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Çarşamba, Yakakent, Canik, Atakum, Terme, Kavak, Tekkeköy, Vezirköprü, 19 Mayıs ve Havza ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.



OPERASYONLARA TUMBA DA KATILDI

Bu kapsamda belirlenen 14 adrese dedektör köpeği Tumba'nın da katılımıyla operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler, 2 bin 149 kök kenevir, 443 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 96 kök skunk, 140 sentetik ecza hap, 159 gram sentetik uyuşturucu, 57 gram metamfetamin, 2 tabanca, av tüfeği ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.



Covid aşısı üreten Johnson&Johnson'a "uyuşturucu" cezası Covid-19 aşısı üreten firmalardan biri olan Johnson&Johnson'a (J&J) ABD'de ceza kesildi. Sebebi ise uyuşturucu içerikli ilaçlar üretmesi.



Ekmek arası uyuşturucu! Zehir tacirlerinin bu sefer başvurdukları yöntem herkesi şaşkına çevirdi. Mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde ortaya çıkan olayda tacirlerin ekmeği kullanması pes dedirtti.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.



