Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir apartmanın temel çalışmaları sırasında istinat duvarı zarar gördü. Durumu ihbar eden bina sakinleri üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Duvarın desteklediği 5 katlı apartman ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekilirken sokakta bulunan doğal gaz hattı da kapatıldı.

MÜTEAHHİT VE TAŞERON FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINDA

Tahliye edilen 145 kişiden bazılarının sokakta bekleyişi devam ederken bazıları da Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesine yönlendirildi. Ayrıca polis ekiplerinin yaptığı inceleme kapsamında temel çalışması yapılan inşaatın müteahhidi K.B. ile taşeron firma yetkilisi S.Y. gözaltına alındı.

"KASTEN YAPILMIŞ OLABİLİR"

Tahliye edilen binada oturduğunu belirten Hasan Kurtullu, “1 haftadır benim evimde ufak ufak sarsıntılar oluyordu. Burada kepçe kazı yapıyordu. Ben sürekli kepçeyi izliyordum balkondan. Dünde çöp atarken geldim. Burada uyardım arkadaşları ben. Bu binalar çatladı yavaş yavaş yakında yıkılır dedim. Karşı binalar gibi olur dedim. Burada çalışanların tek dedikleri şu, 'Bu binalar eski bunlara bir şey olmaz’. Şöyle bir şey duydum. Müteahhit binayı komple almaya çalışıyor. Burada ki daire sakinlerine birer tane daire verecekmiş. Kasten yapıldığını düşünüyorum. Bu daire sakinlerinin hiç biri kabul etmemiş, kabul etmeyince yüklenici iyice girmiş dibe. Ben mesaiden çıktım geldim yarım saat sonra yıkılma başladı. Herhalde kepçe düştü. Balkondan baktığım da olduğu gibi binanın yarısı doğru kaydı. Ben sarsıntının olduğu anda evdeydim. Kalacak yerleri olmayanlar misafirhanelere yerleştirilecek” dedi.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Mansur Yavaş’tan Çankaya’da istinat duvarı yıkılan bina hakkında açıklamalar Ankara’da istinat duvarı inşaat çalışması nedeniyle yıkılan ve yerinden kayan bina hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Önceliğimiz mağduriyetleri biran önce gidermek. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı geldi buraya. Onlar da burası için ayrı bir proje hazırlıyorlar” dedi.

İstinat duvarı çöktü, vatandaş deprem oluyor zannetti Eyüpsultan’da iki binanın arasındaki istinat duvarı bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Zarar gören 3 katlı bina sakinleri, deprem gibi hissedilen çökmenin ardından kendilerini sokağa attılar. Çökme esnasında odasında ders çalışan üniversite öğrencisi, “Yani ben uyuyor olsaydım kafama gelmişti beton parçaları” şeklinde yaşadığı korkuyu anlattı.