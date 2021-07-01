Kahramanmaraş-Adana yolu havaalanı kavşağında bir işçi servisi takla attı.
1'İ AĞIR 10 YARALI
Meydana gelen kazada, M.İ. (26) yönetimindeki işçi servisi, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarpıp devrildi.
Kazada sürücü ile birlikte 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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