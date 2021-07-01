Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

26 Haziran'da İstanbul Sultangazi'de arkadaşlarıyla gittiği piknik esnasında yüksekten düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'hürriyeti tahdit' ve 'eziyet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkisinde hayatını kaybeden Çakal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Diğer 3 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Elif Çakal, bir süre sonra uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında Çakal'la birlikte olan iki arkadaşının ifadesine başvurulmuş, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer iki arkadaşı ise gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, serbest bırakılmıştı.

KAVGA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmış, genç kızın hayatını kaybetmesinden hemen önce yanında bulunan iki kız arkadaşıyla kavga ettiği tespit edilmişti.

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