Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde temeli atılan dev proje Kanal İstanbul için gümüş hatıra parası basıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan ve gümüş olarak hazırlanan hatıra parası 300 liradan satışa çıkarıldı.

KİŞİ BAŞI BİR ADET ALINABİLİYOR

Hatıra parası, satışa çıktığı günden itibaren bir ay boyunca, aynı kişiye tek seferde yapılacak satış miktarı bir adet ile sınırlandırıldı.

İKİ YIL SÜREYLE MERAKLILARA SUNULACAK

Söz konusu gümüş para, iki yıl süreyle Beşiktaş’ta bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü mağazasında meraklılara sunulacak.

Erdoğan: "Kanal İstanbul, yılda 717 milyon TL tasarruf ettirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kanal İstanbul Projesi ile ilgili bir tweet attı. Erdoğan "Kanal İstanbul ile karbon emisyonunun 32 bin 126 ton azalacağını ve zamandan 641,7 milyon, akaryakıttan ise 75,5 milyon lira olmak üzere yılda toplam 717,2 milyon lira tasarruf sağlanacak"