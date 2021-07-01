Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Adana'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartışan şahıslardan biri, silahını çıkarıp ateş etti. Sırtından vurulan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İddialara göre, Kızılyer Mahallesi'nde Aydın Mehmet A. (53) ile Durdu Kızıloluk (61) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Aydın Mehmet A. yanındaki tüfekle Durdu Kızıloluk’a ateş açtı. Sırtından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı olay yerinden kaçtı.

ZANLIYI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından Kızıloluk’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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