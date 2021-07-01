Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölge genelinin parçalı az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra, Eskişehir'in kuzeybatı kesimleri, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik'in iç ve güney kesimleriyle, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR HEM YAĞIŞLI HEM SICAK

Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken Eskişehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ise gün içerisinde sıcaklığın 41 dereceyi bulacağı öngörüldü.

YAŞLILARA UYARI

Öte yandan günün en yüksek hava sıcaklıklarının yer yer 35 derece ve üzerine çıkması beklendiğinden, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 12-16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarıları yapıldı.

Sıcaklar kurdeşeni artırdı Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, sıcak havaların etkisini göstermeye başlamasıyla dermatoloji kliniklerine artış olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde sıcaklıkların 3-5 derece artması bekleniyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.