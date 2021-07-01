Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yürek yakan olay Şanlıurfa'da meydana geldi. 3 yaşındaki küçük çocuk ölüme anneannesi ile gitti. Anneannesini taşıyan cenaze aracının altında kalan talihsiz çocuk, feci şekilde öldü.

ANNEANNESİYLE ÖLÜME GİTTİ

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesinde Emine Güner, yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Suruç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Gaziantep’te yaşayan Güner’in kızı ve 3 yaşındaki torunu İbrahim Şen, ölüm haberi üzerine Suruç’a geldi. Suruç Devlet Hastanesine giden aile, cenazeyi alarak defnetmek için cenaze aracını çağırdı. Hastaneye giden Vahit Y.’nin kullandığı araç, Güner’in cenazesini aldığı sırada 3 yaşındaki torunu İbrahim Şen’i ezdi. Aracın altında kalarak ağır yaralanan küçük çocuğa hastanede müdahale edildi. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emine Güner’in cenazesi Suruç’ta, Şen’in cenazesi ise Gaziantep’te defnedilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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