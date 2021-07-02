Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahreden olay Kastamonu'da meydana geldi. Serinlemek için kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğuldu. Mahallelinin bulunduğu dayı yeğen, Araç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

YEĞENİ ZİYARETİNE GELMİŞTİ

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde esnaflık yapan Yaşar Acar (37), İstanbul’dan kendisine ziyarete gelen 12 yaşındaki yeğeni Çağatay Samet Tatlıdil ile ilçeye bağlı Oycalı köyü Ova Mahallesi yakınlarında bulunan Cibiş Kanyonu’na gitti. Kanyonda serinlemek için suya giren dayı ve yeğeni birlikte boğuldu. Mahalleden gelen vatandaşlar, suyun üzerinde buldukları Yaşar Acar’ın cesedini sudan çıkardı. Kayalıklarda sıkışan yeğeninin cesedine yaklaşamayan vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kanyona girerek, çocuğun da cansız bedenini sudan çıkardı.

Yaşar Acar ve yeğeni Çağatay Samet Tatlıdil’in cansız bedenleri, Araç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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