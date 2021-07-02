Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'de tarım işçilerini kiraz toplamaya götürdüğü sırada rampadan inerken freni patlayan midibüs kontrolden çıktı. Midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarparak devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada tarım işçisi olduğu belirtilen Dürdane Doğan öldü, 16 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus ve Mersin’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yaralıları ziyaret eden Tarım İşçileri ve Elciler Derneği Başkanı Cumali Erbay olay hakkında bilgi aldı.

Trafik kazası yapan polis hayatını kaybetti Siirt'te meydana gelen trafik kazası sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Mustafa Demircioğlu'nun, ölüm haberi geldi.