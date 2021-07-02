Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir işlem görmemiş, “uyuyan hesap” olarak bilinen ve yüklü miktarda bakiyesi bulunan hesapları ‘dublör’ kullanarak boşlatan şebeyi tespit etti. Toplamda 1 milyon 500 bin liralık vurgun yapan şebeke üyerleri yakalanarak gözaltına alındı.

Akılalmaz bir dolandırıcılağa imza atan şebekenin, müşterilerin fotoğraflarını ‘dublör’ olarak kullanıp paraları çektiği öğrenildi.

DUBLÖR İLE SAHTE KİMLİK DÜZENLEDİLER

Mağdurların fotoğraflarıyla şebeke üyesi dublörlerin fotoğraflarını değiştirerek sahte kimlik düzenleyen ve bu yöntemle hesapları boşaltan çete içinde biri banka çalışanı, 4 şüpheli tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 4 şüphelinin yakalanması için önceki gün İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Ankara’da 1, İstanbul’da 4 farklı adrese yapılan baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BİRİ BANKA ÇALIŞANI ÇIKTI

Aralarında banka çalışanı bir şüphelinin de olduğu 3 dolandırıcının adresinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda evrak, bilgisayar, sahte olduğu değerlendirilen ruhsat, çok sayıda belge ile kimlik kesme aparatı ve dijital materyale el konuldu.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Kendini bankacı olarak tanıttı, 8 bin lira dolandırdı Samsun'da bir kişi kendisini bankacı olarak tanıtıp bilgilerini aldığı şahsın 8 bin lirasını dolandırdı.

Yaşlıları 3 milyon TL dolandıran sahte bankacılar adliyede Kocaeli’de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek, yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi.