Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, müsilaj konusunda yapılan çalışmalar ve denetimler hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Yıldırım, “İstanbul Boğazı'ndan gelen akıntı çok fazla müsilajın yerleşmesine fırsat vermiyor. Lodos olduğu zaman bize geliyor. Şu anda kentimizi şanslı görebiliriz. 154 metreküp müsilaj topladık. Eylem planı çerçevesinde bütün maddeleri harfiyen uyguluyoruz." dedi.

47 FİRMAYA CEZA KESİLDİ, 12'Sİ KAPATILDI

Marmara Denizi'nde müsilajı toplamaya devam ettiklerini belirten Yıldırım, "Yılbaşından bu yana 800’e yakın denetim yapmışız. Bu denetimlerde 3 bin 800’e yakın numune almışız. Aykırı numuneye sahip olan 47 firmaya ceza kestik. 47 firmanın 12 tanesini kapattık. Bunlar kendilerine verilen eksiklikleri tamamlayana kadar bu kapatma devam edecek. Bu 47 firmaya kesilen ceza da yaklaşık 6 milyon, 5 milyon 837 bin lira. Gerek belediyelerden kaynaklanan, gerek gemilerden kaynaklanan kirliliklerin bize haber verilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

"MÜSİLAJIN OLMADIĞI YERDE DENİZE GİRİLEBİLİR"

Denize girilmesi konusunda ise Vali Yıldırım, “Bilim insanlarının vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda bende sizlere aktarayım. Müsilajın insan vücuduna herhangi bir zararının olmadığını söylüyorlar ama müsilajı gören insan o bölgede denize girmez. Ama demin de söyledim, bizim denizlerimiz temiz. Anlık akıntıya ve rüzgara bağlı olarak müsilajı görüyorlarsa denize girmesinler. Bunun dışında bilim insanlarının müsilajın insan vücuduna zararının olmadığını söylediler bilim adamları. Ama çok olmadığı için insanlarımız müsilajın olmadığı yerde denize girebilirler diye düşünüyorum. Bunun da takdirini kendilerine bırakmak lazım. Burası temiz denilirse öyle. Bunları topladığınız zaman küçük bir işlemden geçirdikten sonra da tarlalarda gübre olarak kullanmak bile mümkün. Çünkü içerisinde ciddi azot ile fosfor var” dedi.

Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara’da ortaya çıkan müsilaj ile ilgili olarak açıklamada bulundu

Marmara'da 8 bin 405 metreküp müsilaj temizlendi Marmara Denizi'nde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, 21 günde 8 bin 405 metreküp müsilaj temizlendi.