Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Dayıkuyu Yaylası'nda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Cuma Mutlu, sürüsünü meraya çıkardı.

AĞIZ VE BURUNLARINDAN KAN GELMEYE BAŞLADI

Bir tarlanın kenarındaki birikmiş sudan içen hayvanların bazılarının ağız ve burunlarından kan ve köpük gelmeye başladı.

Hayvanların teker teker telef olmaya başladığını gören Mutlu, durumu jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, olay yerinde incelemede bulunduklarını ve sürü sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını söyledi.

164 HAYVAN TELEF OLDU

Telef olan hayvanlardan incelenmek üzere numune aldıklarını belirten Saklav, "Şu anda bilinmeyen bir sebepten dolayı üreticimize ait 164 küçükbaş hayvanın telef olması üzerine geldik. İnşallah üreticimizi mağdur etmeyeceğiz." diye konuştu.

SU İÇTİKTEN SONRA OLANLAR OLDU

Mutlu ise koyunların suyu içtikten sonra bir anda telef olduklarını, ekonomik olarak büyük kayıp yaşadığını kaydetti.

Telef olan koyunlar, yapılan incelemenin ardından kireçlenen çukura gömüldü.

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