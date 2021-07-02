Kars Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüleri belirlenemeyen 04 AAJ 622 ve 34 DDJ864 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, Naime Kuşlu, Esra Kuşlu Açmaz, İbrahim Halil Kuşlu, Gülseren Erdemir, Yusuf Azmaz, Mertcan Çelirktürk ve Oya Çeliktürk yaralandı. Yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kars’a sevk edildi.
Kahreden kaza! 3 aylık bebek öldü Bingöl'de bir aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 3 aylık bebek hayatını kaybetti.
Tır kaza yaptı, balyalar etrafa saçıldı Şanlıurfa’da tırın devrilmesi sonucu saman balyaları etrafa saçıldı. Kazayı sürücü yara almadan atlattı
İzmir'de feci kaza: 1 kişi öldü, 17 tarım işçisi yaralandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında, traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 17 tarım işçisi kazayı ucuz atlattı.
Feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
Kars Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kars Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüleri belirlenemeyen 04 AAJ 622 ve 34 DDJ864 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,trafik kazası,kars,