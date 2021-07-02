Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yürek yakan olay İzmir'de meydana geldi. 5 yaşında olduğu öğrenilen kız çocuğu dedesinin yem karma makinasını çalıştırdığı anda gelen parçalardan şüphelenmesiyle, makinanın içinde ölü olarak bulundu.

MAKİNANIN İÇİNE NASIL GİRDİĞİ BİLİNMİYOR

Olay, İzmir'in Tire ilçesine bağlı Gökçen Mahallesi'nde bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre çiftlikte bakıcı olarak çalışan M.T., sabah saatlerinde hayvanları beslemek için içinde silaj bulunan yem karma makinesini çalıştırdı ve hayvanları yemlemeye başladı. Bu esnada yem karma makinesinden parçalar çıktığını fark eden M.T. makineyi durdurdu. Makinenin içinde hayatını kaybedenin, M.T.’nin 5 yaşındaki torunu Zeynep Kumsal Yılmaz olduğu tespit edildi. Talihsiz çocuğun, makinenin içine nasıl girdiği ve olayın nasıl gerçekleştiği, jandarma ve savcılığın detaylı soruşturması sonunda netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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