Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir köpeğin ağzında insan uzvu görülmesi üzerine yapılan aramada bulunan erkek ve kadın cesetlerinin toplam 13 parçaya ayrıldığı, başlarının ise bulunamadığı öğrenildi. Cesetlerin testere ve bıçak gibi kesici aletlerle parçalara ayrıldığı belirlenirken, polis kimlikl tespiti için parmak izi belirlemeye çalışacak.

13 PARÇAYA AYRILMIŞLAR

Bağdat Caddesi Çimen Sokak'taki arazide toprağa gömülü halde bulunan ceset parçaları ihbar sonrası kazılarak çıkarıldı. İki kişiye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları, ekiplerin incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Parçalar halinde bulunan 2 cesedin 13 parçaya ayrıldığı ve başlarının ise bulunmadığı ortaya çıktı.

GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden uzman psikolog Zeynep Serbes'un ihbarı ile ortaya çıkan olayda genç kadın öncesinde bölgede yoğun bir koku olduğunu ancak kedi ölüsü olabileceğini düşündüklerini söyledi.

CESETLERİ KÖPEKLER BULDU

Serbes, "İki tane köpeğim dün akşam bölgeden gelen yoğun kokunun üzerine gitmişler ve bizim kapının önüne kemik bırakmışlar. Bizde akşam karanlığında fark edemedik. Sabah komşumuzun fark etmesiyle hemen durumu emniyete haber verdik. Polisler olay yerine geldiklerinde köpekleri tekrar serbest bıraktık. Sonrasında köpekler, kokunun üzerine tekrar yoğunlaşınca polis ekipleriyle birlikte cesetleri buldular" dedi.

Çöp poşetine sarılı halde gömülmüş iki ceset bulundu Sakarya'da çöp poşeti içine parçalanarak konulup gömülmüş halde 2 ceset bulundu.