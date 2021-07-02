Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Giresun'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre 23 yaşında olduğu öğrenilen genç, birden bire kalbinde rahatsızlık hissetti. Hastaneye gittikten kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti. Talihsiz gencin, ölümünün ardından saatler önce bir kavgaya karıştığı ortaya çıktı.

"KALBİMDE AĞRI VAR"

Giresun’da dün akşam saatlerinde ‘kalbimde ağrı var’ diyerek hastaneye giden 23 yaşındaki Zeki Can Bebek, durumunun ağırlaşması üzerine yaşam destek ünitesine bağlandı. Daha sonra bilinci kapanan 23 yaşındaki Bebek saat 23.45 sıralarında hayatını kaybetti.

SAHTE İÇKİ ŞÜPHESİ



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Zeki Can Bebek’in dün saat 13.00 sıralarında Giresun Kalesi'nde bir kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kalabalık bir grubun kavga ettiği ve çöp kovasını birbirlerine fırlattıkları görüldü. Şüpheli olarak ifadesi alınan Bebek’in kavgaya karıştığı saatlerdeki doktor raporuna göre 1,52 promil alkollü olduğu bildirildi. Giresun Kalesinde mısır satan Bebek’in ölümünde sahte içki şüphesi üzerinde de duruluyor.

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