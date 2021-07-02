Kayadibi mevkiinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi.
27 KİŞİ YAKALANDI
Devrilen otobüsteki 27 kişi yaralanırken, Erzurum’a sevk edilen 5 kişiden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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