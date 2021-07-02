Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir restoranda gerçekleşen olayda İsrailli turist gelen hesabı burnunu sildiği Türk lirası ile ödedi. Yaptığı bu iğrençliği bir de sostal medyada paylaştı. Skandal görüntüler sonrası emniyet harekete geçti. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri videodaki şahsı bulmak için çalışma başlattı.



KALDIĞI OTELDE GÖZALTINA ALINDI

Emniyet videoyu paylaşan kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Nader Badarneh olduğunu anında belirledi. Bunun üzerine kaldığı otele operasyon düzenlendi. Ekipler, "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlıyı, Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı.



SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.



Dünyada turist sayısı 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 83 azaldı Koronavirüsten en ağır darbeyi alan sektörlerden biri de turizm oldu. Neredeyse bütün dünyada turist amaçlı geziler durma noktasına geldi.



Sorumlu turist ol Türkiye’nin doğal ve tarihî mirasını gelecek nesillere taşımak için harekete geçen Jolly, BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda 250 bin çocuğa "sorumlu turist olma" eğitimi vererek, bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak