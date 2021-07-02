Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop'un Gerze ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki E.B, arkadaşlarıyla birlikte Limaniçi mevkiine denize gitti. Suya giren çocuk, derine doğru sürüklendi. 20 dakika boyunca dipte kalan E.B, can verdi. Vatandaşlar, çocuğun peşinde gitmediğini iddia ettikleri cankurtarana tepki gösterdi. Bir vatandaş "Cankurtaran denize atlamak yerine çocuğa can simidi atıyor. Bütün hepimiz seferber olduk, cankurtaran ellerini önünde bağlamış bekliyor. Bir de tabela var 'Denize girmek yasak' diye" şeklinde konuştu. Öte yandan çocuğun cesedi amatör dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Acı haberi alan yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Koyunlarını yıkamak için girdiği gölette boğuldu Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, koyunlarını yıkamak için gölete giren 46 yaşındaki Ergün Ayanoğlu, boğularak hayatını kaybetti.

Bir ailenin en acı anı: 2 yaşındaki oğulları gözlerinin önünde boğuldu Manisa’nın Alaşehir ilçesinde elim bir olay yaşandı. 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi.