Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yaklaşık 200 işçiye öğle yemeği verildi. İşçilerden 55’inde bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikâyetleri baş gösterdi. Fabrika yetkilileri, durumu sağlık birimlerine bildirdi. Bunun üzerine zehirlenme belirtileri gösteren işçiler, ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstilacı, zehirli aslan balığı Akdeniz’i tehdit ediyor Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden istilacı, zehirli aslan balığı hem diğer balık türlerini hem de insanları tehdit ediyor. MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde bir öğrenci, doktora tezi kapsamında aslan balığını araştırmaya başladı. Yaklaşık 2 yıl sürecek çalışmayla aslan balığının üremesi, neyle beslendiği, nerelerde yaşadığı, zehrinin ne kadar olduğu gibi konular belirlenecek.

Sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi.