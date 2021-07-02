Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyüdü. Alevler her geçen dakika daha da ilerleyerek ağaçlandırma bölgesindeki genç ağaçlara kadar ulaştı. Bu sırada fabrikaların bulunduğu alana doğru ilerleyen alevlere ilk müdahale işçilerden geldi.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Fabrikalardaki yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale eden işçi ve işverenlerin canlarını hiçe saydığı o anlar saniye saniye kaydedildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen alevlere itfaiye ve orman ekipleri dört bir koldan müdahale ederken aynı zamanda bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen işçilerden birçoğu dumandan etkilenerek çevre hastanelere sevk edildi.

Büyük alana yayılan yangın ise kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına başlanıldı.

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