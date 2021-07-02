42 yaşındaki Davut Dişli tarlanın kenarında bulunan elektrik direğine çıkarak panoya elektrik bağlarken akıma kapılarak 5 metre yükseklikten yere düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Şahsın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra otopsi yapılmak üzere Samsun'a gönderildi.
Ağrı'da feci kaza: 1 ölü, 27 yaralı Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi.
Feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı Kars Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.