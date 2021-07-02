Tosya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur bir süre sonra yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına giderek şiddetini artırırken ağaçlarda zarar gördü.
AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ
Tosya şehir merkezinde şiddetli fırtınaya dayanamayan akasya ağacı yola devrildi. Fırtınanın ardından kaldırıma devrilen araç belediye ekipleri tarafından kaldırılarak kaldırım ve yol temizlendi
İzmir'de kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi İzmir'de kısa süreyle etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Körfezde vapur seferlerinin iptal edildiği kentte bir caminin minaresi yıkıldı.
Feci ölüm! Fırtınadan yıkılan duvarın altında kaldı Aydın'da kuyudan su alan kadın o esnada çıkan fırtınanın duvarı yıkmasıyla altında kalıp feci şekilde hayatını kaybetti.