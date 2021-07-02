Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi’ndeki bir pazarda meydana gelen olayda pazardan alışveriş yapan Osman C. (54), esnafla tartıştı. Hızını alamayan adam evine gidip silahını aldığı gibi tekrardan soluğu pazarda aldı. Öfkesli adam elinde av tüfeği ile başladı pazarcılara kurşun yağdırmaya, Osman C’nin açtığı ateş sonucu Nazmi Z. (57), Ferhat Z. (13) ve Özgür S. (28) yaralandı.



PAZARCILARDAN 1'İ ÖLDÜ 2'Sİ YARALI

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazmi Zorkun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

"KAVUN BOZUK ÇIKTI" DİYE KATİL OLDU



Bu arada tartışmanın Osman C’nin pazardan aldığı kavunun bozuk çıktığı gerekçesiyle iade etmek istediği için çıktığı iddia edildi.



Pazar yeri savaş meydanına döndü! Ölü ve yaralılar var Diyarbakır'da bir grup şahsın pazarda silah ve sopalarla birbirlerine saldırdığı, 5’i ağır 15 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.



80 yaşındaki adam camide cinayet işledi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir kişinin cami çıkışında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.