Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul geneli metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, Adana'dan geldiği tespit edilen kadın ve çocukları örgütlü bir şekilde dilendirerek yasa dışı kazanç elde ettikleri tespit edilen şebekeye önceki gün operasyon düzenlenmiş, eş zamanlı baskınlarda suç örgütü lideri Adem Y. ve beraberinde bulunan 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

12 ÇOCUK KURTARILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında 12 çocuğun şebekenin elinden kurtarıldığı operasyonda yakalanan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı.

Zanlılar, bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Dilencilik şebekenin elebaşı Adem Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların 7’si hakkında “adli kontrol” hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dilencinin üzerinden 10 bin TL çıktı Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, dilenirken yakalanan bir kadının üzerinden bin 190 dolar (9 bin 746 TL) ve 414 TL para ele geçirildi. Çıkan para miktarı zabıta ekiplerini şoke etti.

Döviz bürosu gibi dilenci, Kaleiçi girişinde kaldırımda yatarak dilendi Antalya’da daha önce topladığı Türk Lirası ve dövizleri sayarken kameralara yakalanan dilencinin, kentin en turistik bölgelerinden Kaleiçi’nde kaldırımda yatarak dilenmesi kameralara yansıdı. İki bacağı şiş ve yaralı dilenciyi gören bazı turistlerin yakın geçmemek için yolunu değiştirdiği gözlemlendi.