Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul'dan Gerede'ye giden Muhammed Saim Keskintepe (26) idaresindeki cip, Yeniçağa Gişeleri mevkiinde kontrolden çıktı. Araç şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarparak devrildikten sonra durabilen cipi gören diğer sürücüler sağlık ekipleri, polis ve itfaiyeye haber verdi.

KUZENİNİN DÜĞÜNÜNE GİDİYORDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücü Keskintepe’nin öldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan ceset morga kaldırıldı. Muhammed Saim Keskintepe’nin, İstanbul'da Orhangazi Camii imamı olarak görev yaptığı öğrenildi. Merhumun Gerede ilçesinde yaşayan kuzeninin yarın yapılacak düğününe gittiği ortaya çıktı.

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