Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz mevsimi Gaziantep'te etkili olmaya başladı. Termometrelerin 45 dereceleri göstermeye başlaması ile vatandaşlar, kafe olarak işletilen 500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası’na akın etmeye başladı. Doğa harikası olan tarihi mağarada sıcaklık 10 derecelere düşerken, üşüyen müşteriler elektrikli soba ve battaniyelerle ısınmaya çalışıyor.

"BURADA RESMEN ÜŞÜYORUZ"

Kocaeli’den Gaziantep’e arkadaşlarıyla gezmek için gelen ve mağarayı ziyaret eden bir vatandaş, "Antep’in havası bize aşırı sıcak geldi. Tansiyonum düştü, baygınlık geçirecektim. Sonra arkadaşım mağaralardan bahsetti. Burası özellikle çok hoşumuza gitti. Burada resmen üşüyoruz. Yani 45 derecelik sıcaktan böyle bir yere geliyorsunuz. İkisinin arasındaki olay düşündürüyor. Hem de üşüyorsunuz" dedi.

"DIŞARISI SIFIR DERECE OLDUĞUNDA BİLE MAĞARA 15 DERECE"

Dışarıda 44 dereceye yakın sıcaklık olmasına rağmen mağaranın içinin 10-15 derece olduğunu söyleyen kafe işletmecisi, dışarısı sıfır derece olduğunda bile mağaranın 15 derece olduğunu söyledi.

"Müşteriler 'biz üşüdük' diye geliyorlar, biz de sobaları yakıyoruz veya polar veriyoruz. Burada üşüyorlar ve dışarısı 45 derece. 2-3 gündür de hava bayağı sıcak ve mağarada yoğunluk oluyor. İnsanlar oturduklarında memnun oluyorlar" diyen işletmeci, "Sıcaktan gelir gelmez serin ortamı bulduklarında çok hoşlarını gidiyor. Turistler de çok memnun oluyor” diye konuştu.

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