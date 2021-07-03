Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Feke ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi'nde meydana geldi.

İki çocuk annesi Durdu Kadem Kızıloluk (61), 30 yıl önce eşinden ayrılmıştı.

Kızıloluk, boşandıktan sonra bir kamu kurumunda işe girip iki çocuğunu da okutarak mezun ettikten sonra emekli olmuştu.

SABIKALI ŞAHIS RAHATSIZ ETTİ

İddiaya göre, 2011 yılında kız kaçırma meselesi yüzünden cezaevinden çıkan Aydın Mehmet A. (51), kadını rahatsız etmeye başladı.

Kızıloluk, şahsı bir kez şikayet etti ancak Aydın Mehmet A., kadını rahatsız etmeye devam etti.

TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Dün akşam üzeri, Kızıloluk’un evinden tüfek seslerinin duyulması üzerine Jandarma ekiplerine haber verildi.

Jandarma ekipleri olay yerine geldiğinde Kızıloluk’u, evin bahçesinde yerde yatarken buldu. Sağlık görevlilerine haber verildi ancak Kızıloluk’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİLİ BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan çalışmalar sonrası cinayeti, Durdu Kadem Kızıloluk'u bir yıldır rahatsız eden Aydın Mehmet A.’nın işlediği saptanıp, zanlıyı bulmak için çalışma başlatıldı.

Kızıloluk’un cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze, otopsinin ardından çocukları ve kardeşleri tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KIZILOK'UN KARDEŞİ: BU BİR KADIN CİNAYETİDİR

Kızıloluk’un kız kardeşi Hatice Kurtuluş Akdeniz, ablasının bir sapık tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, “Ablamı 1 yıldır rahatsız ediyordu. Ablam onu şikayette etmiş ama o rahatsız etmeye devam etmiş." dedi.

Şahsın daha önce 'çocuğa cinsel istismar' suçundan cezaevinde yattığını hatırlatan Akdeniz, "Ablamı öldürdü o kaçtı. Biz bir an önce bu şahsın bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konunun basına 'alacak verecek meselesi' diye yansıdığını söyleyen Akdeniz, "Öyle bir durum yok. Bu adam, ablamı saplantı haline getirmiş, sürekli rahatsız ediyormuş. Bu bir kadın cinayetidir.” diyerek gözyaşlarına engel olamadı.

Tartışma kanlı bitti: Kadını sırtından vurup öldürdü Adana'da bir kadınla, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başlayan zanlı, silah çıkarıp talihsiz kadını sırtından vurup öldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kadına şiddete karşı yeni eylem planı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklandı. ''Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir'' diyen Erdoğan, yeni plana ilişkin önemli mesajlar verdi.