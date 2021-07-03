Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'nın Karatay İlçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor. Gazeteci Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulunmuştu.

10 KİŞİLİK ÖZEL TİM KURULDU

Müge Anlı'da yapılan bu çağrı cevapsız kalmadı. Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'nin gündemine oturan çifte cinayetin çözümü için Jandarma Suç Araştırma Timi'nin deneyimli dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel bir ekip kurdu.

HİPNOZ UYGULAYACAKLAR

Dün sezon finali yaparak 2 aylık tatile giren programda Müge Anlı, hiçbir şekilde konuşmayan Büşra Büyükşen için son çare hipnoz yapılacağını açıkladı. Olayları hatırlamakta güçlük çektiğini belirten ve çelişkili ifadeler veren Büşra için jandarmadan bir bilirkişinin de tanık olarak katılacağı hipnoz uygulaması yapılacak.

JASAT ekipleri ise Büşra başta olmak üzere tüm aile üyelerinin yeniden ifadelerini alacak.

CANLANDIRMA YAPTILAR

Öte yandan Doktor Osman Büyükşen'in Türkiye'nin yüreğini sızlatan isyanına rağmen suskun kalan Büşra Büyükşen, Müge Anlı'nın programında olay gününü canlandırdı. Stüdyoya getirilen pencere ve yatak ile o günü tekrar anlatan Büşra'nın yaptıkları ve söyledikleri arasındaki çelişkiler dikkat çekti.

20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi özel ekip tarafından yakalandı İzmir'in Konak ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, yeniden yapılan parmak izi taramasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı.

Cinayeti özel ekip ortaya çıkardı Bartın'da, ormanlık alanda yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden şahsın cinayete kurban gittiği anlaşıldı.