Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akyuva köyü sakinleri meydandaki elektrik trafosu yüzünden ağaçların kesildiğini ve çocukların trafoya tırmanarak oyun oynamalarının bir kazaya sebep olmasından endişe duyduklarını belirterek, trafonun meydandan kaldırılmasını istediler.

İHA GÜNDEME GETİRDİ, KAYMAKAMLIK DEVREYE GİRDİ

İHA’nın gündeme getirdiği olayın ardından kaymakamlık ve elektrik dağıtımın şirketinin devreye girmesi ile olay çözüme kavuşurken, temmuz ayı içerisinde trafonun kaldırılacağı belirtildi.

Köyü ziyaret eden Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, konunun kısa süre içerisinde çözüme kavuşacağının müjdesini köy sakinlerine verdi.

Kaymakam Kaçmaz, çalışmanın zaten programa alınmış olduğunu belirterek, "Giriş ve çıkışlar ikiye bölünerek buradan kaldırılacak” dedi.

İHA'nın haberi ses getirdi: O trafonun yeri değişecek

KÖY SAKİNLERİ: İNŞALLAH TRAFO KALKAR

Köy sakinlerinden Şahin Eldemir, trafonun mevcut yerinde hem ağaçlara hem de insanlara zararının olduğunu kaydederek, “Köyümüzde yıllardır bulunan bu trafonun hem ağaçlara hem insanlara büyük bir zararı var." dedi.

Trafo sebebiyle, köyde bulunan çınar ağacının gölgesinde insanların oturacağı şekilde büyümesi gerekirken dallarının kesildiğini aktaran Eldemir, "Bu sebepten dolayı biz gerekli yerlere bildirim yaptık, sağ olsun Kaymakam Erkan Kaçmaz geldi, yerinde bizzat gördü ve bizlere söz verdi." ifadelerini kullandı.

"Kendilerine güveniyoruz inşallah trafoyu kaldırırlar." diyen köy sakini, "Zaten biz devlet büyüklerinden hiçbir zaman keyfimiz için bir şey istemedik, isteyemeyiz de. Sadece biz insan sağlığı için insanların rahatı, sağlığı, huzuru ve tehlike bakımından olduğu için biz bunları istiyoruz.” diye konuştu.

İHA'YA TEŞEKKÜR

Bir diğer köy sakini Ahmet Altın ise trafonun en kısa süre de kaldırılmasını beklediklerini ifade ederek, “Daha önce İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber sonucunda Şuhut Kaymakamlığı tarafından buradan kaldırılması için söz verildi. Bu trafonun buradan uygun bir yere kaldırılmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı'na teşekkür eden Altın, "Bu konuda bize yardımcı olan İhlas Haber Ajansı'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz sizin vasıtanız ile devlet büyüklerimizden çalışmanın başlatılmasını bekliyoruz." dedi.

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