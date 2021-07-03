Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkış yaparak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Yolda Çengelköy'de bir fırının önünde durarak aracının içerisinden vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

"NE ZAMAN UĞRASA BİZE SELAM VERMEDEN GEÇMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde durduğu fırının sahibi Canip Askeroğlu, "Cumhurbaşkanımız sürekli bizden alışveriş yapıyor. Ne zaman uğrasa bize selam vermeden geçmiyor, hatırımızı soruyor. Bize şeref verdi geldiği için. Bugün kendisi gelince kalabalık oluştu. Halk da sevgi gösterisinde bulunuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna cevap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 3 Temmuz süreci ile ilgili kendisine yazdığı mektuba cevap verdi.