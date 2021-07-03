Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında turdan dönen ve Ölüdeniz sahiline yanaşan tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle su alıp batmaya başladı.

1'İ ÇOCUK 3 YARALI

Kısa sürede sulara gömülen teknedeki 37 yolcu ve 3 mürettebattan 1'i çocuk üç kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olaydan kısa bir süre sonra bölgeye gelen kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları hala devam ediyor.

Akdeniz'de göçmen faciası: 43 kişi hayatını kaybetti Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken Tunus açıklarında denizde mahsur kalan 127 göçmenden 84'ünün kurtarıldığı, 43'ünün ise hayatını kaybettiği bildirildi.