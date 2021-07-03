Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay, Aydın'da meydana geldi. Yaz sıcağından bunalan bir grup çocuk, yakınlarında bulunan kanala girdi. Kanala girdikten sonra suya batan 14 yaşındaki çocuk bir daha çıkamadı.

3 SAAT SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN BULUNDU

İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesi’nde 2 arkadaşı ile birlikte serinlemek için sulama kanalına giren ve bir anda suya batan 14 yaşındaki Ömer Yokuş’tan haber alınamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, dalgıç polisler sulama kanalının kapaklarında çocuğun cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Yokuş'tan cansız bedeni ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocuğun ölümü, ailesi ve yakınlarını büyük üzüntüye boğdu.

Dayı yeğen ölüme beraber gitti Kastamonu'da sıcaktan bunaldıkları için kanyona giren dayı yeğen, boğularak hayatını kaybetti.

Büyük acı! Teyze ve yeğen ölüme birlikte gitti Adıyaman'da serinlemek için baraj suyuna giren iki kişi hayatını kaybetti. Ölen şahısların teyze ve yeğen oldukları öğrenildi.