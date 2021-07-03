Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vahşet İzmir'de yaşandı. 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından boğazı kesilmek suretiyle öldürüldü. Cinayet, zanlının polis karakoluna giderek itiraf etmesiyle ortaya çıktı.

KANLI BIÇAK VE GİYSİLER BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Polis Merkezi Amirliği’ne giden S.Ç. (30), sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu’nu (33) bıçakla boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti. Harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına alırken, şüpheliye ait otomobilin içerisinde yapılan aramalarda, kanlı bıçak ve giysiler buldu. Şüphelinin ifadesi sonucu 1078 Sokak’taki eve giden ekipler, evin mutfağında Çelemoğlu’nu boğazı kesilmiş halde buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

3 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Öte yandan, talihsiz kadın, daha önce zanlının kendisine şiddet uyguladığına dair şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, “uyuşturucu kullanma” ve “kasten yaralama” suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu belirtildi.

Alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti çıktı Adana’nın Feke ilçesinde öldürülen kadının, alacak verecek meselesi yüzünden değil, kadını saplantı haline getiren ve bir yıldır rahatsız eden bir şahıs tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

80 yaşındaki adam camide cinayet işledi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir kişinin cami çıkışında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.