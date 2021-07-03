Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Adapazarı'nda meydana geldi. Derede bir ceset olduğunu gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine cesede ulaşan ekipler, şahsın 3-4 ay önce öldüğünü ve bazı uzuvlarının eksik olduğunu bildirdi.

20 YAŞIN ÜZERİNDE

Ekipleri harekete geçiren olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Mithatpaşa mevkii Çark Deresi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, derenin içinde insan cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin dereden çıkardığı cesette yapılan incelemelerde, cesedin 20 yaşın üzerinde bir erkeğe ait olduğu, vücudunda ise bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi. Ceset, olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, cesedin yaklaşık 3-4 aylık olduğu belirlendi.

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