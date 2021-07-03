Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Kırıkkale'de meydana geldi. Yolun ortasında biber kasası gören kargo aracı şoförü yolun kenarına aracını park ettikten sonra biberlere doğru giderken, seyir halinde olan başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

BİR KASA BİBER SONU OLDU

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 35. kilometresindeki Işıklar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir kargo firmasına ait aracın sürücüsü Abdullah Saraç (57), aracını emniyet şeridine park etti. E.Ü. (40) idaresindeki otomobil, biber kasasını almak için karşı tarafa geçmek isteyen Abdullah Saraç'a çarparak metrelerce sürükledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abdullah Saraç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Burada yapılan olay yeri incelemesinin ardından Abdullah Saraç'ın cesedi, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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