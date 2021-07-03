Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de şüpheli bir ölüm meydana geldi. Vatandaşlar 18 yaşında bir gencin tren raylarına yakın bir noktada hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine ekiplerin gelmesi sonrası talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay, akşam saatlerinde Alsancak Garı tren raylarına yakın bir noktada meydana geldi. İddiaya göre, Ege Mahallesi 1550 Sokak’tan geçmekte olan tren rayları yakınında bulunan direklerin arasında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis tarafından hayatını kaybeden kişinin Efe Cemal M. (18) olduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ



Öte yandan, Efe Cemal M.'nin uyuşturucu madde kullandığı ve epilepsi hastası olduğu iddia edilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından, gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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