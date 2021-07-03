Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz dönemiyle birlikte artış gösteren ve korkutan boğulma vakalarına bir yenisi de İzmir'de eklendi. Sıcaktan bunalan zavallı adam serinlemek için girdiği denizde son nefesini verdi.

Bir boğulma vakası daha... 14 yaşında hayatı soldu Aydın'da sıcaktan bunalarak serinlemek için arkadaşlarıyla kanala giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

VATANDAŞLAR KURTARMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sıralarında Pamucak Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, sahile gelerek serinlemek için denize giren Yücel Soylu (37), bir süre sonra suyun içerisinde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından Soylu, sahile çıkartıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Yücel Soylu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Soylu’nun cenazesi savcının incelemesinin ardından Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Dayı yeğen ölüme beraber gitti Kastamonu'da sıcaktan bunaldıkları için kanyona giren dayı yeğen, boğularak hayatını kaybetti.