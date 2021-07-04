Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 24 Ağustos 2020 tarihinden beri ilk defa kentte 2 gün üst üste Covid-19 nedeniyle ölüm yaşanmadığını bildirdi.

Vali Köşger paylaşımında;

"Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3 milyon 499 bin 357’e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım." dedi.