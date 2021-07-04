Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tartıştığı kişiye, 'Senden hoca değil münafık bile olmaz' diyen kişi, hayatının şokunu yaşadı.

MÜNAFIK DEDİ, MAHKUM EDİLDİ

Hakarete maruz kaldığını öne süren kişi, 'münafık' kelimesini kullanan genci mahkemeye şikayet etti.

Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı mahkum etti. Karar kesinleşti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanun yararına bozma talebinde bulundu.

Devreye giren Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 'Münafık' kelimesini hakaret olarak saymadı ve mahkum edilen sanığın mahkumiyet kararını bozdu.

YARGITAY KARARI

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukukî değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, bir hareketin tahkir edici olup olmadığının bazı durumlarda nispi olduğunu ve zamana, yere ve duruma göre değişebildiğini bildirdi.

Kararda, kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi gerektiği ifade edilirken, sözlerin açıkça, onur şeref, ve itibarı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerektiği belirtildi.

Kararın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İncelenen somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği iddianamede tanımlanıp, mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki 'senden hoca değil münafık bile olamaz' sözünün, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden 'hakaret' suçundan sanık hakkında kurulan Asliye Ceza Mahkemesi kararının bozulmasına, hükümdeki hukuka aykırılık sanığa verilen cezanın kaldırılmasını gerektirmekle, aynı Kanunun 4-D fıkrası gereğince, sanığın hakaret suçundan beraatine oy birliği ile karar verildi."

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