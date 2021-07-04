Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı metrosunda meydana gelen olayda, maskesini takmayan gence, bir grup vatandaş uyarıda bulundu. Genç, maskesini sürekli taktığını ancak sadece bir anlık nefes almak için çıkardığını söyledi. Grup ve genç arasındaki tartışma devam etti ve ortam bir anda gerildi.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Gruptakiler uyarılarına devam edince genç "Kes ulan" diyerek karşılık verdi ve üzerlerine yürüdü. Başka vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu. Gencin, zaman zaman maskesini çıkarmaya devam ettiği görüldü.

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