Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Büyükçekmece-Silivri istikameti meydana gelen olayda, 3 hemşire mesai bitiminde kaldıkları lojmana dönmek için üst geçidi kullanmak yerine otoyoldan karşıya geçmeye çalıştı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Şaka amaçlı 2 arkadaşının otoyoldan geçme çabalarını cep telefonu ile kayda alan hemşirel dakikalar geçmeden kaza anına tanıklık etti.

Videoda genç hemşirenin diğer iki arkadaşını defalarca üst geçidi kullanmaları konusunda uyardığı görüldü.

Ancak söz dinlemeyen iki hemşire araç yoğunluğunun yüksek olduğu yolda canlarını riske atarak karşıya geçmeye çalıştı.

Hemen 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp yola atlayan iki hemşireden biri tam karşıya geçtiği sırada ise bir arabanın çarpmasıyla ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan hemşire hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

ARKADAŞLARINI 'ÖLECEKSİNİZ BAK' DİYE UYARDI

Yaşanan kaza anı ise diğer hemşire arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi. Defalarca üst geçidi kullanmaları için uyardığı arkadaşlarını cep telefonuna kaydeden şahıs, kaza anını da kaydetti. Kaza öncesinde ”Ben defalarca uyardım üst geçidi kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz bak” gibi aralarında diyalog geçen hemşirelerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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