Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar gününde vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Uzun bir aradan sonra oluşan bu görüntü 'iğne atsan yere düşmez' dedirtti.

Bölgede trafik yoğunluğu da yaşanırken, koronasız günleri hatırlatan kalabalık drone ile havadan görüntülendi.

Kısıtlamasız ilk pazarda vatandaşlar Belgrad Ormanı’na akın etti Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile birlikte vatandaşlar Belgrad Ormanı’na akın etti.