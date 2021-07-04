Adıyamanlı kıyılmış tütün üreticileri ve satıcıları, iki yıldan beri ertelenen ve 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu protesto etmek için toplantı. Kalabalık grup, sabah saatlerinde Adıyaman-Kahta kara yolunun 15. kilometresini araçlarla trafiğe kapattı. Grup, siren çala çala gelen ambulansa dâhi yol vermedi.
SAĞLIKÇILAR DURUMUN RİSKLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ, ONLAR İNANMADI
Sağlık görevlileri, içeride doğumu riskli olan 20 yaşındaki Ümmihan M'nin olduğunu, acilen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmeleri gerektiğini söyledi.
Buna inanmayan kalabalık, aracın içine bakmak istedi. Buna izin vermeyen ekipler, köy yollarına girerek hastaneye yetişmeye çalıştı. Ancak genç kadın, daha fazla dayanamayıp yolda doğurdu. Erken doğum yapan kadının 6 aylık bebeği, güçlükle hastaneye yetiştirildi. Yoğun bakıma alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
HASTANEYE GİDEN BİR BAŞKA AİLE DE YOL ALAMAYINCA YÜRÜDÜ
Öte yandan kalp ameliyatı olacak olan yakını için hastaneye gitmeye çalışan bir aile de kapalı olan yol sebebiyle araçlarıyla ilerleyemedi. Araçlarından inip yürüyerek Kahta’ya doğru ilerleyen aile burada bulunan kişilere tepki gösterdi.
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Ümraniye’de ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yerde uzun süre ambulans bekledi Ümraniye, Ihlamurkuyu Mahallesi’nde motosikletli kurye ticari kamyonete çarparak kaza yaptı. Ağır yaralanan kurye yerde yarım saat yatarak ambulans bekledi. Polis ekipleri ise duruma sitem etti.
Tütüncüler yol vermedi, hamile kadın yolda doğurdu
Adıyaman'da eylem yapan tütüncüler, ambulansın geçişine izin vermedi. İçinde bulunan hamile kadın, bebeğini 6 aylık dünyaya getirdi. Bebek, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor.
Adıyamanlı kıyılmış tütün üreticileri ve satıcıları, iki yıldan beri ertelenen ve 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu protesto etmek için toplantı. Kalabalık grup, sabah saatlerinde Adıyaman-Kahta kara yolunun 15. kilometresini araçlarla trafiğe kapattı. Grup, siren çala çala gelen ambulansa dâhi yol vermedi.
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