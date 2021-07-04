Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda meydana gelen feci kazada bir otomobil tırın altına girdi. Feci kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza yerinden geçen bir doktor yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.



Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Zekeriya Ç. idaresindeki 07 BBY 36 plakalı Peugot marka otomobil, önünde ilerlemekte olan Erbil O. idaresindeki 07 R 3415 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobilin, tıra saplandığı kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O esnada bölgeden geçen bir doktor ise, yaralılara müdahale etti.



Çarpışmanın etkisi ile araç içerisinde sıkışan sürücü Zekeriya Ç. ve otomobil içerisinde bulunan eşi Elvan Ç. (41) ile çocukları; Elif Nisa Ç. (4), Ahmet Ç. (7) ve Yiğit Ç. (13) olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Toyota İlk Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza sebebi ile Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda kazanın meydana geldiği istikamette trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.



Kahreden kaza! 3 aylık bebek öldü Bingöl'de bir aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 3 aylık bebek hayatını kaybetti.



3 günlük evli çiftin feci sonu! Kayseri'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti. Arabanın açık camından kafasını direğe çarparak ölen kadının 3 günlük evli olduğu öğrenildi.