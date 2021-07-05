Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'ndeki bir düğün törenine gelen E.E. (27) ile Rahmi Çoban (30) arasında, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, 1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında E.E, otomobilinden aldığı ruhsatsız tüfekle Çoban'a doğru rastgele ateş açtı.

Ağır yaralanan Çoban, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan E.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sokak köpeklerini korumak istedi, silahla yaralandı Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, sokak köpeklerini korkuttuğu iddiasıyla tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Silahlı kavgada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Zeytinburnu’nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki Sinan Karadeniz başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.