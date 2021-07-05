Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli personeli ortama uydu ve "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdı. Görevlinin aşıya teşvik için otogardaki görevliler gibi seslendirmesi izleyenleri gülümsetti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personel hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "Görevli sağlık personellerinin, bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.



Otogarda bilet karmaşası: Biletler tükendi 17 günlük kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte Anadolu'ya giden vatandaşların dönüş maratonu başladı. Kapasitenin yarı yarıya düştüğü seferlerde biletler tamamen tükendi.

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Tam kapanma öncesi otogar yoğunluğu Korona virüs salgını nedeniyle alınan kapanma kararı sonrası vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na akın etti. Yasak başlamadan önce memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken otobüs firmaları da artışın 3 katından fazla olduğunu belirtti.