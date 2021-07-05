Esenyurt’tan Avcılar yönüne giden bir metrobüste yaşanan olayda, maskesi çenesinde otobüse binen bir vatandaş, maskesi burnunda olan başka bir vatandaşın tepkisine uğradı.
TARTIŞMA METROBÜSTEN İNMESİYLE SON BULDU
Maskesini burnu açık şekilde takan diğer yolcuların da katıldığı maske tartışması, maskesi çenesinde olan vatandaşın pes edip metrobüsten inmesiyle son buldu. Yaşanan ilginç ve bir o kadar da komik maske tartışması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
KAMERAYA ANBEAN YANSIDI
İddialara göre, maskesi çenesinde metrobüse binen bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan başka bir vatandaşın tepkisine uğradı. Bir süre ikili arasında devam eden maske tartışması, burnu açık şekilde maske takan diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla büyüdü. Adam daha fazla dayanamayarak metrobüsten indi. Tartışma anı saniye saniye kameraya yansıdı.
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Metrobüste ilginç maske tartışması
Metrobüste ilginç maske tartışması çıktı. Maskesi çenesinde olan bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan yolcu ile tartışma anı kameraya yansıdı.
Esenyurt’tan Avcılar yönüne giden bir metrobüste yaşanan olayda, maskesi çenesinde otobüse binen bir vatandaş, maskesi burnunda olan başka bir vatandaşın tepkisine uğradı.
Kaynak: İHA
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